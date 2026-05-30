Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale a Roland Garros dopo una partita durata più di cinque ore. Il tennista romano, 30 anni e attualmente al 105º posto nel ranking mondiale, ha vinto al quinto set contro Francisco Comesana, che occupa la 102ª posizione. La sfida nei sedicesimi si è conclusa con la vittoria di Berrettini, consentendogli di avanzare nel torneo.

AGI – Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne tennista romano, 105esimo del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana. 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico, e che si aggiudica il match al quinto match-point (quattro per il sudamericano). Segnali incoraggianti, soprattutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro il vincente del match tra l'argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Berrettini agli ottavi a Roland Garros dopo una maratona di oltre 5 ore

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Berrettini agli Ottavi del Roland Garros! (E pure Cobolli)

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