Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del match contro Matteo Arnaldi ai quarti di finale di Roland Garros. Dopo aver disputato circa un set e mezzo, il tennista romano ha deciso di abbandonare il campo, permettendo all’avversario ligure di passare in semifinale. Arnaldi ora affronterà Cobolli nella prossima fase del torneo.

AGI - Matteo Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026. Il sanremese approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini, nel derby tutto italiano dei quarti di finale a Parigi. Problema all'adduttore sinistro per il tennista romano, che ha deciso di fermarsi sul punteggio di 7-5 5-2. Avanza in semifinale Arnaldi, che comporrà uno storico derby azzurro - il primo di sempre in uno Slam al maschile - contro Flavio Cobolli. Le parole di Cobolli. "Abbiamo giocato entrambi tanto ed è normale essere non al meglio, ma non avrei mai voluto vincere in questo modo. Tutti in Italia stiamo facendo un grande lavoro e non posso che augurargli di tornare presto e giocare bene su erba". 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Berrettini si ritira contro Arnaldi. Il ligure in semifinale, sfiderà Cobolli

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Berrettini, ritiro e lacrime: si ferma per infortunio. Arnaldi in semifinale a Parigi contro Cobolli

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