Roland Garros | quando giocano Berrettini Arnaldi e Cobolli i quarti di finale e dove vederli in TV

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros. I tre tennisti italiani hanno superato rispettivamente gli avversari negli ottavi, portando avanti la bandiera azzurra sulla terra rossa parigina. Le partite si terranno nelle prossime ore e saranno trasmesse in diretta televisiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tennis italiano continua a brillare al Roland Garros 2026. Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale dello Slam parigino, confermando l’ottimo momento del movimento azzurro sulla terra rossa. Dopo aver superato rispettivamente Juan Manuel Cerundolo, Frances Tiafoe e Zachary Svajda negli ottavi di finale, i tre italiani sono pronti a giocarsi un posto tra i migliori quattro del torneo. Derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. La parte alta del tabellone regalerà un attesissimo confronto tutto azzurro. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nei quarti di finale, garantendo così all’Italia almeno un rappresentante in semifinale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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Roland Garros, quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data, orario e dove vederli in tvMatteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli giocheranno i quarti di finale a Roland Garros 2026.

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