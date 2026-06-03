Berrettini – Arnaldi Roland Garros 2026 | dove vedere il match in tv e streaming e a che ora si gioca

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Berrettini e Arnaldi si svolge a Roland Garros 2026, con in palio un posto in semifinale. La partita si gioca nella seconda settimana del torneo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’incontro ha attirato l’attenzione degli appassionati italiani, considerando il livello dei giocatori e il valore della qualificazione. L’orario di inizio e i canali di trasmissione sono stati comunicati dalle organizzazioni del torneo.

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Il Roland Garros 2026 regala all’Italia un’altra giornata da vivere con il fiato sospeso. Il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi è uno degli appuntamenti più attesi della seconda settimana parigina, una sfida che mette in palio un posto in semifinale e che accende l’entusiasmo dei tifosi. Due percorsi diversi, due storie che si incrociano nel momento più caldo del torneo, con la consapevolezza che comunque vada un italiano avanzerà tra i migliori quattro. La domanda che tutti si fanno è semplice: a che ora scenderanno in campo Berrettini e Arnaldi? Dove sarà possibile seguire il match in tv e in streaming? E quali sono le premesse che rendono questo confronto così speciale? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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