Dove vedere in tv Berrettini-Arnaldi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi giocheranno nei quarti di finale del Roland Garros 2026. La partita si terrà in Francia e sarà trasmessa in diretta televisiona. L’orario preciso non è stato ancora comunicato. La sfida tra i due italiani rappresenta un momento importante per il torneo. La partita sarà disponibile anche in streaming online.

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Mercoledì 3 giugno sarà un giorno storico per il tennis italiano. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, infatti, si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Un inedito per il movimento azzurro, che sta a certificare la profondità del gruppo tricolore, in uno Slam in cui i due tennisti migliori del Bel Paese, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non sono stati tra i protagonisti per motivazioni diverse. Il discorso si apre, quindi, a giocatori impronosticabili alla vigilia, in grado di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di spuntarla in match molto lunghi e impegnativi dal punto di vista fisico e mentale. Berrettini, anche grazie alla sua esperienza, ha potuto festeggiare il ritorno nei quarti di finale a Parigi a distanza di cinque anni, mentre per Arnaldi si tratta di un traguardo mai raggiunto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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