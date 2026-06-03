Berrettini-Arnaldi | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 3 giugno, si disputa il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros 2026. La partita si svolge a Parigi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. È il primo confronto tra i due tennisti in questa edizione dello Slam. L'incontro rappresenta un passaggio importante per chi avrà la possibilità di accedere alle semifinali del torneo.

(Adnkronos) – Derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi – in diretta tv e streaming – per un posto in semifinale nello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arnaldi-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tvIl 28 maggio, Matteo Arnaldi sfida Stefanos Tsitsipas al secondo turno di Roland Garros 2026.

Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tvMatteo Arnaldi affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale di Roland Garros 2026 oggi, sabato 30 maggio.

Temi più discussi: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: quando gioca, programma, orario e dove vedere · Tennis ATP; Berrettini-Arnaldi: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti dei quarti di finale del Roland Garros; Berrettini-Arnaldi, ai quarti è derby italiano: quando e dove vederlo; Roland Garros, oggi l'Italia sogna a Parigi: occasione d'oro per Cobolli, Berrettini e Arnaldi | Il programma.

Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streamingIl derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si disputerà stasera al Roland Garros. Dalle ore 20:15 si gioca, diretta TV solo su Eurosport. fanpage.it

Berrettini-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale del Roland GarrosUna certezza su tutte, ci sarà un tennista italiano in semifinale e bisogna capire solo quale Matteo staccherà il pass ... tuttosport.com