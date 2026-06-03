Berrettini-Arnaldi | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, mercoledì 3 giugno, si disputa il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros 2026. La partita si svolge a Parigi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. È il primo confronto tra i due tennisti in questa edizione dello Slam. L'incontro rappresenta un passaggio importante per chi avrà la possibilità di accedere alle semifinali del torneo.

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(Adnkronos) – Derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi – in diretta tv e streaming – per un posto in semifinale nello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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