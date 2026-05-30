Arnaldi-Collignon | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Arnaldi affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale di Roland Garros 2026 oggi, sabato 30 maggio. La partita si gioca sul campo principale e sarà visibile in diretta tv e streaming. Arnaldi cerca la qualificazione ai quarti di finale, mentre Collignon tenta di proseguire il suo cammino nel torneo. La sfida si svolge in un orario ancora da confermare.

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(Adnkronos) – Matteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Nei turni precedenti Arnaldi ha eliminato Grikspoor e Tsitsipas, mentre Collignon ha superato Vukic e Shelton.  La sfida. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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