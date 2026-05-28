Arnaldi-Tsitsipas | orario precedenti e dove vederla in tv

Il 28 maggio, Matteo Arnaldi sfida Stefanos Tsitsipas al secondo turno di Roland Garros 2026. Arnaldi, 25 anni e numero 104 del ranking ATP, affronta il greco, numero 79. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Questa è la prima sfida ufficiale tra i due giocatori.

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il 25enne azzurro, numero 104 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp. Al primo turno, Arnaldi ha battuto l'olandese Griekspoor, mentre Tsitsipas ha beneficiato del ritiro del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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