Berrettini-Arnaldi | orario dove vederla tv e streaming e precedenti dei quarti di finale del Roland Garros

Al Roland Garros, uno dei due Matteo, Berrettini o Arnaldi, si qualificherà per la semifinale dopo aver vinto il loro quarto di finale. La partita si gioca oggi, con orario ancora da definire, e sarà visibile in diretta streaming e in televisione. Si tratta di un match storico, poiché rappresenta la prima volta che due italiani si affrontano ai quarti del torneo francese. I precedenti tra i due giocatori sono limitati e non indicano un favorito.

Parigi chiama, l'Italia risponde. Almeno un atleta azzurro sarà in semifinale al Roland Garros e questa certezza è valida grazie al derby italiano tra i due Matteo, Berrettini e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Roland-Garros, stasera Berrettini-Arnaldi: orario e dove vederla in tv

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