Berrettini-Arnaldi | orario dove vederla tv e streaming e precedenti dei quarti di finale del Roland Garros

Da ilmessaggero.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros, uno dei due Matteo, Berrettini o Arnaldi, si qualificherà per la semifinale dopo aver vinto il loro quarto di finale. La partita si gioca oggi, con orario ancora da definire, e sarà visibile in diretta streaming e in televisione. Si tratta di un match storico, poiché rappresenta la prima volta che due italiani si affrontano ai quarti del torneo francese. I precedenti tra i due giocatori sono limitati e non indicano un favorito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parigi chiama, l'Italia risponde. Almeno un atleta azzurro sarà in semifinale al Roland Garros e questa certezza è valida grazie al derby italiano tra i due Matteo, Berrettini e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

berrettini arnaldi orario dove vederla tv e streaming e precedenti dei quarti di finale del roland garros
© Ilmessaggero.it - Berrettini-Arnaldi: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti dei quarti di finale del Roland Garros
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland-Garros, stasera Berrettini-Arnaldi: orario e dove vederla in tv

Video Roland-Garros, stasera Berrettini-Arnaldi: orario e dove vederla in tv

Notizie e thread social correlati

Berrettini-Cerundolo: orario, dove vederla (in tv e streaming), precedenti degli ottavi del Roland GarrosMatteo Berrettini affronterà l’avversario negli ottavi di finale di Roland Garros, dopo aver vinto la partita contro Comesana.

Leggi anche: Berrettini-Arnaldi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere quarti di finale Roland Garros

Temi più discussi: Berrettini-Arnaldi oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Roland Garros, oggi l'Italia sogna a Parigi: occasione d'oro per Cobolli, Berrettini e Arnaldi | Il programma; Dove vedere in tv Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Berrettini-Arnaldi: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti dei quarti di finale del Roland Garros.

berrettini arnaldi berrettini arnaldi orario doveBerrettini-Arnaldi, quarti Roland Garros oggi in TV: orario e direttaOggi mercoledì 3 giugno 2026 va in scena l’ultimo quarto di finale del torneo parigino, che sarà un derby azzurro: dove vedere il match in tv e in streaming ... libero.it

berrettini arnaldi berrettini arnaldi orario doveBerrettini-Arnaldi, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tvDopo quattro anni, dagli US Open 2022, Matteo Berrettini tornerà a giocare i quarti di finale di uno Slam. Reduce dalla battaglia vinta al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana, il ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web