Berrettini-Arnaldi streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere quarti di finale Roland Garros

Il quarto di finale del torneo si svolgerà questa sera alle 20.15 sul court “Philippe-Chatrier” e vedrà in campo due giocatori italiani, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Entrambi hanno superato le aspettative precedenti e si sfideranno in una partita che si preannuncia decisiva. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta TV e sarà disponibile anche in streaming gratuito.

Questa sera non prima delle ore 20.15 (sul court “Philippe-Chatrier“) si disputerà il quarto di finale a tinte azzurre visto che si sfideranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che sono andati oltre le più rosee previsioni. Il tennista romano ha conquistato l’accesso ai quart del Roland Garros, firmando uno dei migliori risultati della sua carriera. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Roland Garros 2026: streaming gratis e diretta TV in chiaro? Tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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