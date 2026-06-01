Berrettini-Cerundolo | orario dove vederla in tv e streaming precedenti degli ottavi del Roland Garros

Da ilmessaggero.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini affronterà l’avversario negli ottavi di finale di Roland Garros, dopo aver vinto la partita contro Comesana. La partita si svolgerà a Parigi, con dettagli sull’orario e le modalità di visione in tv e streaming ancora da comunicare. Berrettini cerca di proseguire la sua corsa nel torneo e di conquistare una vittoria che, secondo i piani, potrebbe anche avere un significato simbolico legato alla volontà di riscattare un altro tennista italiano.

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Vendicare l'amico Sinner e continuare la scalata. Questi i principali obiettivi di Matteo Berrettini che, archiviata la maratona contro Comesana, si appresta a tornare in campo a Parigi contro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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