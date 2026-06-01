Berrettini-Cerundolo | orario dove vederla in tv e streaming precedenti degli ottavi del Roland Garros

Matteo Berrettini affronterà l’avversario negli ottavi di finale di Roland Garros, dopo aver vinto la partita contro Comesana. La partita si svolgerà a Parigi, con dettagli sull’orario e le modalità di visione in tv e streaming ancora da comunicare. Berrettini cerca di proseguire la sua corsa nel torneo e di conquistare una vittoria che, secondo i piani, potrebbe anche avere un significato simbolico legato alla volontà di riscattare un altro tennista italiano.

Vendicare l'amico Sinner e continuare la scalata. Questi i principali obiettivi di Matteo Berrettini che, archiviata la maratona contro Comesana, si appresta a tornare in campo a Parigi contro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Sinner quando gioca al Roland Garros? Cerundolo al secondo turno: data, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiJannik Sinner ha vinto il suo primo match a Parigi contro Clement Tabur in due ore e otto minuti, iniziando il torneo con una vittoria convincente.

Dove vedere in tv Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Juan Cerundolo nel primo turno di Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno.

Temi più discussi: Berrettini-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv; Roland-Garros, oggi Berrettini-Cerundolo: orario e dove vederla in tv; Berrettini-J.M.Cerundolo, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Berrettini trova Juan Manuel Cerundolo agli ottavi: quando e dove vederlo.

#RolandGarros Per il secondo turno, oggi alle 12 Sinner sarà in campo contro Juan Manuel Cerundolo. Sempre oggi (orario variabile): alle 11 Cobolli, Darderi alle 13:50, alle 15 Arnaldi mentre alle 20:15 Berrettini. Per il doppio, alle 13 il duo Vavassori/Bole x.com

Berrettini-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland GarrosLa sfida tra Berrettini e Cerundolo è in programma come terzo match dalle 11 dopo Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider. La partita sarà disponibile in diretta su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, ... tuttosport.com

Berrettini-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) - Matteo Berrettini a caccia dei quarti al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo - in diretta tv e streaming - negli ottavi ... msn.com