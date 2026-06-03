Berrettini-Arnaldi oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Al termine delle partite del quarto turno, si è deciso che Matteo Berrettini affronterà Matteo Arnaldi nei quarti di finale di singolare maschile a Roland Garros 2026. La sfida tra i due italiani si terrà nei prossimi giorni. L’orario e la programmazione televisiva devono ancora essere comunicati, così come lo streaming dell’evento. La partita sarà valida per l’accesso alle semifinali del torneo di singolare.

Al termine delle sfide del quarto turno si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il romano Matteo Berrettini affronterà nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile il ligure Matteo Arnaldi. L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: il match in ogni caso non si giocherà prima delle ore 20.15. Il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del derby azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Matteo Berrettini | Round 4 Press Conference | Roland-Garros 2026

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