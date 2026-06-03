Berrettini-Arnaldi oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine delle partite del quarto turno, si è deciso che Matteo Berrettini affronterà Matteo Arnaldi nei quarti di finale di singolare maschile a Roland Garros 2026. La sfida tra i due italiani si terrà nei prossimi giorni. L’orario e la programmazione televisiva devono ancora essere comunicati, così come lo streaming dell’evento. La partita sarà valida per l’accesso alle semifinali del torneo di singolare.

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Al termine delle sfide del quarto turno  si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il romano Matteo Berrettini affronterà nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile il ligure Matteo Arnaldi. L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: il match in ogni caso non si giocherà prima delle ore 20.15. Il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros non   sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del derby azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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