Arnaldi-Griekspoor oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Arnaldi ha iniziato il suo quarto turno a Roland Garros 2026 con la conferma di aver sempre vinto il primo incontro in questo torneo. La partita contro Griekspoor si svolge oggi, con orario e programmazione ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

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Matteo Arnaldi comincia il suo quarto Roland Garros con una certezza: fino a questo momento ha sempre superato il primo turno. Il sanremese proverà a proseguire in questa serie positiva contro l’olandese Tallon Griekspoor, che nondimeno difende gli ottavi del 2025 (nei quali si dovette ritirare contro Alexander Zverev). Nessun precedente tra i due giocatori fino ad ora. Arnaldi ha tentato di dare una sterzata positiva alla propria stagione con il Challenger di Cagliari e il Foro Italico di Roma: agli Internazionali ha giocato ottime partite, soprattutto quella vinta in rimonta con l’australiano Alex de Minaur e poi quella persa con il nuovo potenziale fenomeno spagnolo Rafael Jodar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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