Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros 2026 | orario e dove vederlo

Oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 si svolge il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, quarti di finale del torneo. L'incontro si terrà in una delle principali arene del torneo e sarà visibile su canali sportivi e piattaforme online dedicate. La partita rappresenta un confronto diretto tra due tennisti italiani, entrambi in corsa per avanzare nelle fasi decisive del torneo. L’orario di inizio è stato comunicato dagli organizzatori.

Attesa oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 per il derby azzurro nei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Comunque andrà l’incontro, l’Italia avrà un semifinalista, e potrebbe averne due in caso di vittoria di Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, eventualità che porterebbe a un derby azzurro anche in semifinale. I due tennisti azzurri arrivano da percorsi simili nel torneo, con diversi incontri che si sono trasformati in battaglie sui cinque set da oltre cinque ore di gioco, e la stanchezza potrebbe avere un ruolo importante da una parte o dall’altra. L’ultima impresa è quella firmata da Arnaldi che ha concluso a notte fonda per avere la meglio in cinque set sul più quotato statunitense Frances Tiafoe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Matteo Berrettini | Round 4 Press Conference | Roland-Garros 2026

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