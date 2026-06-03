Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Bergamo con l’accusa di aver commesso un furto aggravato all’interno di un supermercato. Secondo quanto ricostruito, avrebbe gettato monete vicino all’auto di una cliente per distrarla, mentre un complice le avrebbe rubato la borsa. L’arresto è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno identificato e fermato l’uomo, che ha precedenti penali.

Bergamo, 3 giugno 2026 - Un cubano di 52 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una cliente di un supermercato cittadino. L’episodio si è verificato martedì sera nel parcheggio dell’esercizio commerciale Esselunga, in via S. Bernardino, in città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, una donna aveva appena raggiunto la propria auto quando è stata avvicinata dal 52enne che ha attirato la sua attenzione gettando alcune monete a terra accanto al veicolo. Dopo aver bussato al finestrino, le avrebbe fatto credere che le monete fossero sue, invitandola a raccoglierle.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bergamo, getta monete vicino all’auto per distrarla e il complice le ruba la borsa. Arrestato 52enne

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