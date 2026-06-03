bergamo 280mila euro per il restauro e la sicurezza delle mura

La Giunta ha approvato un piano di manutenzione straordinaria per le Mura di Bergamo, patrimonio Unesco. L’intervento prevede un investimento di 280mila euro destinati al restauro e alla sicurezza delle mura, con interventi specifici su degrado, vegetazione e murature. L’obiettivo è migliorare lo stato di conservazione del simbolo cittadino attraverso lavori di manutenzione e interventi di tutela. La decisione riguarda la gestione e la protezione di un’importante testimonianza storica.

LA DECISIONE. La Giunta ha approvato il piano di manutenzione straordinaria del simbolo cittadino, patrimonio Unesco: interventi su degrado, vegetazione e murature. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria delle Mura Venete, con un investimento complessivo di 280mila euro. L’intervento punta alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza di uno dei principali simboli storici della città, patrimonio Unesco dal 2017. Il progetto sarà realizzato attraverso un accordo quadro della durata di due anni, prorogabile per un altro anno. Questa formula consentirà di programmare gli interventi sui diversi tratti delle Mura e sugli altri beni culturali vincolati di Città Alta, definendo priorità e modalità operative con successivi contratti attuativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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