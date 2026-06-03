Benvenuti alla piccola Woodstock brasiliana | tornano i concerti di Casa Bahia

Due serate tra musica brasiliana, concerti dal vivo, cucina e condivisione negli spazi aperti dell’Azienda Agricola Corte Forni, stradello Piradello 106, a Modena: il 6 e 7 giugno torna Casa Bahia, rassegna dedicata alla música popular brasileira.Il successo della prima edizione ha convinto gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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