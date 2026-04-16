Dalla musica brasiliana a quella classica | continuano i concerti Bellini al Palacultura

Questo fine settimana proseguono i concerti Bellini al Palacultura, con un appuntamento previsto per venerdì 17 aprile alle 20:30. La serata sarà dedicata alla musica brasiliana, con Miriam Lorusso che terrà un concerto intitolato Brasileirinho, incentrato sulla tradizione popolare della musica brasiliana per chitarra. La manifestazione offre l’opportunità di ascoltare generi diversi, passando dalla musica brasiliana a quella classica.

Continuano anche questo fine settimana i concerti Bellini al Palacultura.Si comincia venerdì 17 aprile alle 20,3o con Brasileirinho - La tradizione popolare della musica brasiliana per chitarra con Miriam Lorusso. Concerto in abbonamento, ingresso per i non abbonati: 10 euro.Si proseguirà sabato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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