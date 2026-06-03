Benji & Fede | Viva la Vasca il nuovo singolo fuori venerdì 5 giugno

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo singolo di Benji & Fede, intitolato “Viva la Vasca”, sarà disponibile a partire da venerdì 5 giugno. La canzone si ispira alla hit di Alex Britti, adattandone il ritmo e il titolo. La coppia di artisti ha annunciato l’uscita attraverso i propri canali social, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La pubblicazione segue un periodo di attesa dopo il loro ultimo lavoro musicale.

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BENJI & FEDE VIVA LA VASCA IL NUOVO SINGOLO FUORI VENERDÌ 5 GIUGNO LA HIT DI ALEX BRITTI DIVENTA IL PUNTO DI PARTENZA  PER LA PERFETTA COLONNA SONORA ESTIVA   Benji & Fede annunciano “Viva la Vasca”, il nuovo singolo fuori questo venerdì per Warner Records Warner Music Italy: a ventisei anni dall’uscita della canzone originale di Alex Britti, Benji & Fede riportano uno dei ritornelli più iconici dei primi anni 2000 dentro una nuova estate. Un brano che parte da un immaginario immediatamente riconoscibile e lo ribalta in chiave attuale: l’eco del classico di Britti diventa il punto di partenza per una canzone leggera dal profumo estivo, tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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