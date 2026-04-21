Benji & Fede tornano | nuovo singolo anni ’70 e tour nei teatri

Il duo musicale modenese formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato il ritorno con un nuovo singolo ispirato agli anni ’70 e un tour nei teatri. Dopo aver annunciato la separazione sia sul piano artistico che personale, i due hanno deciso di riprendere l’attività musicale insieme. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali social del duo, confermando così il loro ritorno sulla scena musicale.

Il duo musicale modenese composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato il ritorno operativo come Benji & Fede, segnando una nuova fase dopo la precedente separazione sia sul piano artistico che su quello personale. La ripartenza del progetto prevede l’uscita, fissata per venerdì 24 aprile, del brano intitolato Oh, Maria! sotto l’etichetta Warner Records Italy, un pezzo caratterizzato da sonorità che fondono l’ironia a ritmi che richiamano le produzioni degli anni ’70. Dalle radici acustiche alla nuova produzione discografica. Negli ultimi tempi, i due artisti hanno scelto di comunicare con il proprio pubblico attraverso contenuti digitali privi di filtri, mostrando immagini che richiamano l’esordio della loro carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benji & Fede tornano: nuovo singolo anni ’70 e tour nei teatri Notizie correlate Benji & Fede di nuovo insieme: in attesa del tour teatrale esce il nuovo singoloNelle ultime settimane Benji & Fede sono tornati a mettersi davanti alla camera come facevano una volta, senza filtri, condividendo sui social video... Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunnoI biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio. Approfondimenti e contenuti Benji & Fede: il ritorno sulle scene con il nuovo singolo 'Zero'Il duo musicale Benji & Fede, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, torna a far parlare di sé con l'annuncio del nuovo singolo Zero, in uscita il 23 gennaio 2026. Ad annunciarlo sono stati gli ... it.blastingnews.com Benji & Fede, Zero è il nuovo singolo in uscita il 23 gennaioBenji & Fede ripartono nel nuovo anno con Zero, il nuovo singolo fuori il 23 gennaio per Warner Records Italy. Anticipato da alcuni spoiler sui social, Zero è un brano che segna un punto di ripartenza ... ansa.it