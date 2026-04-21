Benji & Fede di nuovo insieme | in attesa del tour teatrale esce il nuovo singolo

Recentemente, i due artisti hanno condiviso sui social video in cui si mostrano senza filtri, richiamando i primi momenti della loro carriera. Questi contenuti rievocano le esibizioni di un tempo con voce, chitarra e le canzoni che li hanno accompagnati all'inizio del loro percorso musicale. Nel frattempo, è stato annunciato il ritorno sul palco con un tour teatrale e la pubblicazione di un nuovo singolo.

Nelle ultime settimane Benji & Fede sono tornati a mettersi davanti alla camera come facevano una volta, senza filtri, condividendo sui social video che lasciano affiorare alla memoria frammenti dell'inizio della loro carriera: solo voce, chitarra e le canzoni con cui sono cresciuti. Un'immagine.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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