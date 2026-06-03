È stata annunciata la prima edizione di “Benexpo – Figurine in Fiera”, una manifestazione dedicata alle figurine. La fiera si svolgerà in un’area espositiva appositamente allestita, con espositori pronti a presentare collezioni e novità del settore. Sono previsti vari stand e attività legate al mondo delle figurine, con ingressi aperti al pubblico. La data di apertura e il programma completo sono stati comunicati ufficialmente.

Tutto pronto per la prima edizione di “BENEXPO – FIGURINE IN FIERA” l’evento tanto atteso dagli appassionati e grandi collezionisti delle mitiche figurine che è stato organizzato dall’ASSOCIAZIONE FIGURINE CHE PASSIONE in collaborazione con la Pro Loco Samnium e gode del patrocinio del comune di Benevento dell’ACLI e della proloco Fragnetana che si terrà a Benevento al Pala Valentino Ferrara nel prossimo fine settimana del 6 e 7 giugno. Saranno presenti una trentina di espositori provenienti da tutta Italia con album storici, bustine rare e figurine ormai esaurite; due giornate imperdibili dove sarà possibile trovare album completi, figurine sfuse, rookie, card: figurine che da tutte le parti del mondo narrano attraverso le immagini cento anni non solo di sport ma anche di di cultura, e di avvenimenti sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Benexpo – Figurine in Fiera’, tutto pronto per la prima edizione

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