Turismo e promozione | tutto pronto per la prima edizione della ' Pisa wine week'
Si prepara la prima edizione della Pisa Wine Week, un evento di una settimana dedicato al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Il programma comprende degustazioni, cene, concerti, incontri e attività di approfondimento che si svolgeranno in diversi luoghi della città. Cantine, ristoranti, associazioni e alcuni dei simboli più rappresentativi della zona saranno coinvolti nelle iniziative previste. L’evento mira a valorizzare le tradizioni locali legate al settore vitivinicolo e gastronomico.
Una settimana dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Un calendario di eventi diffusi che unisce degustazioni, cene, musica, incontri e momenti di approfondimento, coinvolgendo cantine, ristoranti, associazioni e luoghi simbolo della città.Saranno 7 giorni tutti da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
GHANA FINALLY BEGINS RUNWAY EXPANSION AT KOTOKA INTERNATIONAL AIRPORT AFTER 30 YEARS OF DELAY
Sullo stesso argomento
‘Mostra mercato del disco, usato e da collezione’: è tutto pronto per la prima edizioneLa musica che puoi ascoltare, toccare, sfogliare e ascoltare ancora, la trovi alla prima edizione della ‘Mostra mercato del disco, usato e da...
Leggi anche: Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week
La Proloco Orizzonti Arcolani ha incontrato stamattina il Sindaco Monica Paganini, l'assessore al turismo Camilla Monfroni e l'assessore al volontariato Stefano Tabone. Sul tavolo idee e progetti condivisi per la promozione di tutto il territorio facebook
Lovat (Resistere Veneto): Valorizzare il ‘turismo di mezzo’ per promuovere tutto il Veneto e combattere lo spopolamento delle #areeinterne tinyurl.com/mbd4xwhv x.com
L'imprenditore del turismo e i rincari in Puglia: È giusto, così facciamo selezione all'ingresso. Briatore? Ha ragione reddit
Forum del Turismo nel Tigullio, una prima edizione da tutto esauritoTra gli ospiti il ministro Mazzi, La Russa, Malagò, Armella. Il modello Portofino e il rapporto con i grandi eventi culturali ... genova.repubblica.it
Le Marche alla Bit, 'promozione strutturata per una terra da scoprire tutto l'anno'Incontri, presentazioni e degustazioni che coinvolgeranno istituzioni, enti locali e stakeholder del settore. Lo stand istituzionale al Padiglione 11, su 480 metri quadrati, come vetrina strategica ... ansa.it