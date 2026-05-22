Turismo e promozione | tutto pronto per la prima edizione della ' Pisa wine week'

Da pisatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prepara la prima edizione della Pisa Wine Week, un evento di una settimana dedicato al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Il programma comprende degustazioni, cene, concerti, incontri e attività di approfondimento che si svolgeranno in diversi luoghi della città. Cantine, ristoranti, associazioni e alcuni dei simboli più rappresentativi della zona saranno coinvolti nelle iniziative previste. L’evento mira a valorizzare le tradizioni locali legate al settore vitivinicolo e gastronomico.

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Una settimana dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Un calendario di eventi diffusi che unisce degustazioni, cene, musica, incontri e momenti di approfondimento, coinvolgendo cantine, ristoranti, associazioni e luoghi simbolo della città.Saranno 7 giorni tutti da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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