Benevento tre titolari cercasi | ecco cosa serve alla Strega

Il Benevento sta cercando tre nuovi titolari per la prossima stagione. La società si sta concentrando su programmi di sviluppo, sostenibilità e scelte strategiche per la composizione della rosa. La pianificazione mira a rafforzare la squadra con giocatori che rispondano a specifici requisiti tecnici e di compatibilità con il progetto. La ricerca si svolge in un quadro di obiettivi chiari, con attenzione alle esigenze di lungo termine e alle risorse disponibili.

Tempo di lettura: 3 minuti Programmazione, sostenibilità e scelte mirate. Sono queste le linee guida che accompagneranno il Benevento nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato. La società giallorossa ha le idee chiare: niente aste al rialzo, nessuna corsa sfrenata obbligatoria ai nomi più richiesti del mercato e massima attenzione all’equilibrio economico. Il sodalizio di via Santa Colomba ha un numero molto importante di calciatori contrattualizzati e sono in corso una serie di riflessioni sui nomi che dovranno fare spazio agli inevitabili volti nuovi. Ma l’ossatura c’è con il Benevento che ripartirà sicuramente da Vannucchi, Pierozzi, Scognamillo, Maita, Prisco, Lamesta, Tumminello, Salvemini, tutti titolarissimi nella cavalcata vincente che ha permesso alla Strega di tornare dopo tre stagioni in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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