Nerazzurri prime prove di futuro Lavoro e titolari | ecco cosa cambia

A pochi minuti dall'inizio della partita, la squadra nerazzurra si prepara a presentare le prime modifiche nel lavoro e nella formazione. Le prove sul campo indicano alcune variazioni rispetto alle scelte precedenti, con attenzione particolare ai titolari e alle strategie di allenamento. Questi cambiamenti segnano un passo importante verso la costruzione della squadra per la prossima stagione, con le decisioni già avviate nel presente.

"Il prossimo anno parte da ora". Così, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Parma di sabato, il neo-direttore sportivo Leonardo Gabbanini – che non ha ancora avuto modo di confrontarsi con i giornalisti in conferenza stampa - ha di fatto messo la parola fine sulla stagione in corso, proiettandosi già al futuro. Ormai appurata la retrocessione, altro non c’è da fare che capire quando avverrà, quindi tanto vale farsi trovare pronti per il futuro. A una settimana esatta dalla sua nomina ufficiale, il direttore è già immerso nelle sue valutazioni. D’altronde, è lui stesso ad aver dichiarato che è questo ciò che farà fino a fine campionato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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