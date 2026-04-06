Apoteosi Benevento Strega promossa in B!

Il Benevento torna in Serie B dopo meno di tre anni grazie alla vittoria per 1-0 contro la Salernitana. La partita si è giocata all'Arechi e ha visto un gol su calcio di rigore realizzato da Salvemini a circa venti minuti dal termine. La squadra ha ottenuto la promozione con questa vittoria, chiudendo il campionato con i tre punti.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di poco meno di tre anni, è di nuovo serie B per il Benevento che si è ripreso la cadetteria all’Arechi vincendo 1-0 contro la Salernitana grazie ad un penalty di Salvemini a venti minuti dalla fine. Complice l’inatteso ko interno del Catania contro il Picerno (1-2), quando mancano tre turni al termine della regular season i giallorossi (+12) di Floro Flores non possono essere più raggiunti dagli etnei. Il +12 maturato lo scorso 5 marzo dopo il vittorioso scontro diretto contro il Catania era stato l’inizio del conto alla rovescia per la promozione in B. Oggi il primo match point che la Strega non ha fallito davanti a 250 tifosi (il massimo della capienza del settore ospiti) in delirio per un traguardo che riconsegna al Benevento la serie B lasciata a maggio 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apoteosi Benevento, Strega promossa in B! Benevento, accordo tra Strega Alberti e Ipsar “Le Streghe”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Benevento, nasce l’accordo tra Strega Alberti e l’Istituto Alberghiero