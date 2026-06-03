La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato 2.537 litri di gasolio considerato adulterato durante un controllo su un distributore di carburanti. Il titolare dell’impianto è stato denunciato. L’indagine è partita dopo un guasto a un motore di un cliente, che ha portato all’ispezione dell’impianto di distribuzione. Il carburante non conforme è stato trovato nel corso di verifiche di routine.

Un controllo della Guardia di Finanza di Benevento ha portato al sequestro di 2.537 litri di gasolio ritenuto non conforme e alla denuncia del titolare di un impianto di distribuzione carburanti. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un automobilista che aveva riscontrato un grave guasto al motore della propria vettura poco dopo aver effettuato un rifornimento presso la stazione di servizio. Secondo quanto ricostruito, il conducente, insospettito dalla coincidenza tra il pieno appena effettuato e i problemi meccanici emersi subito dopo, si è rivolto al numero di emergenza 117. In officina, infatti, i tecnici avevano accertato un danno al motore, inducendo il proprietario dell’auto a ipotizzare un collegamento con il carburante utilizzato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Benevento, guasto al motore di un cliente: Finanza scopre distributore di gasolio adulterato

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