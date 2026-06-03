Automobilista fa rifornimento e si rompe il motore | sequestrati 2mila litri di gasolio adulterato a Benevento

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2.000 litri di gasolio adulterato in un distributore di Benevento. L'operazione è scaturita da controlli di routine, che hanno evidenziato la presenza di carburante non conforme agli standard. Un automobilista che aveva appena fatto rifornimento ha avuto il motore danneggiato, portando alle indagini. Il carburante è stato sequestrato e saranno avviate analisi per verificare le modalità di adulterazione.