Le autorità hanno sequestrato circa diecimila litri di gasolio adulterato da un distributore situato ad Abbiategrasso. Il gestore dell’impianto è stato denunciato per aver commercializzato carburante che non rispettava le norme di legge. L’intervento è stato effettuato nel corso di un controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, che hanno scoperto le irregolarità durante un servizio di verifiche sul territorio.

Milano, 22 aprile 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nel corso di un servizio volto a prevenire e contrastare le frodi nel settore delle accise, hanno sottoposto a sequestro ad Abbiategrasso circa 10 mila litri di gasolio alterato, destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso per l'ambiente e per la sicurezza della circolazione stradale. https:www.ilgiorno.itlegnanocronacabenzinaio-truffa-gasolio-qfy83wd9 L'operazione è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Magenta mediante prelievi di campioni di carburante dalle pompe erogatrici, successivamente analizzati dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ha consentito di accertare come il gasolio fosse qualitativamente non conforme alle vigenti disposizioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gasolio adulterato in un distributore di Abbiategrasso: sequestrati 10mila litri e denunciato il gestore

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