Un dibattito ha coinvolto un ex pontefice, che ha espresso preoccupazioni sulla trasformazione dell’uomo in un prodotto, sottolineando come la dignità umana possa essere compromessa quando la vita viene considerata solo come un progetto. Ha anche criticato la separazione tra sessualità e fecondità, affermando che questa divisione mette in discussione l’integrità della specie umana. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico.

Come cambia la dignità umana quando la vita diventa un progetto?. Perché separare sessualità e fecondità minaccia l'integrità della nostra specie?. Cosa accade alla natura umana quando la tecnica ne controlla la nascita?. Quali sono le conseguenze concrete del passaggio dalla generazione alla produzione?.? In Breve Scissione tra sessualità e fecondità trasforma la generazione in produzione tecnica.. Il libro La Vera Europa analizza il passaggio dalla vita al progetto calcolato.. La manipolazione tecnica della natura umana rischia l'autodistruzione dell'individuo.. L'assenza di un'ecologia dell'uomo impedisce la tutela dell'integrità della specie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benedetto XVI: il rischio di trasformare l’uomo in un prodotto

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