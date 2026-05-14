Leone vendica Benedetto XVI | oggi farà lezione alla Sapienza

Oggi all’università di Roma La Sapienza si tiene una lezione di papa Leone XIV, che torna in un ateneo che in passato non aveva accolto Benedetto XVI. La visita ha suscitato grande attesa tra gli studenti, con momenti di entusiasmo e curiosità. Nel frattempo, si registrano tensioni legate ai lefebvriani, con segnali di uno possibile scisma che preoccupano le autorità ecclesiastiche. La giornata si presenta come un evento di particolare rilievo per l’ateneo capitolino.

C’è attesa, gioia, trepidazione, perfino «hype», tra gli studenti dell’università di Roma La Sapienza per la visita che farà loro oggi papa Leone XIV. Alle ore 10.20, confermano media vaticani, il Santo Padre varcherà le porte dell’ateneo che, con 125.000 iscritti, è quello col maggior numero di studenti d’Europa. Una volta arrivato il pontefice farà, come primo passaggio, una preghiera silenziosa. Poi incontrerà il rettore, Antonella Polimeni e terrà un discorso alle autorità accademiche. Di qui l’entusiasmo di molti giovani ai quali si unisce quello del cappellano della Sapienza, don Gabriele Vecchione. «Mi piace molto che i ragazzi della...🔗 Leggi su Laverita.info

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