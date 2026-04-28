Vaticano indagine shock | Benedetto XVI non avrebbe mai rinunciato?

Il Tribunale vaticano sta esaminando una richiesta presentata dall'avvocato Roberto Tieghi riguardante la rinuncia di Benedetto XVI. L'indagine si concentra sulla possibilità che il papa emerito non abbia mai formalmente rinunciato al pontificato. Finora, non sono stati rilasciati commenti ufficiali e l'indagine è ancora in corso. La questione ha attirato l'attenzione di media e osservatori internazionali.

? Cosa sapere Il Tribunale vaticano indaga sull'istanza dell'avvocato Roberto Tieghi sulla rinuncia di Benedetto XVI.. La validità del munus petrino metterebbe in discussione la legittimità del pontificato di Francesco Bergoglio.. Il Tribunale penale vaticano sta conducendo indagini su un’istanza volta a riconoscere la nullità dell’abdicazione di Benedetto XVI, dopo che il 14 aprile scorso LifeSiteNews ha diffuso l’esclusiva sulla vicenda che coinvolge l’avvocato Roberto Tieghi. La notizia ha scosso l’ambiente internazionale, ma in Italia il silenzio dei media ha prevalso, con un risalto limitato solo alle analisi di Andrea Caldart su QuotidianoWeb e alle pubblicazioni di AmeVe Blog.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaticano, indagine shock: Benedetto XVI non avrebbe mai rinunciato? Notizie correlate Leggi anche: Leone XIV come Benedetto XVI: «Non c’è opposizione tra Vangelo e istituzione» L'altra profezia di Benedetto XVI: "L'Islam è l'antagonista dell'Europa"Nella storia movimentata del concetto e della realtà di "Europa" è sintomatico che la preoccupazione per essa si sia sempre presentata in modo... Aggiornamenti e dibattiti Le indagini in corso sulle dimissioni di Benedetto XVI e l’informazione impedita italianaIncredibile censura da parte del mainstream, ma anche dei canali cosiddetti antisistema. Cionci si definisce giornalista impedito ... romait.it Per libro inedito di Ratzinger torna in Vaticano mons.GaensweinTorna a frasi vedere in Vaticano monsignor Georg Gaenswein storico segretario personale di Benedetto XVI, protagonista di rapporti invece tesi se non proprio conflittuali con papa Francesco tanto da ... ansa.it