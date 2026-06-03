Lo speciale in prima serata su Rai1 dedicato agli 80 anni dal Referendum ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. La parata del mattino si è svolta senza particolari intoppi, mentre lo speciale serale, trasmesso in orario tardo, si è concluso con ascolti discreti.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 lo speciale in prima serata per gli 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica fermarsi a una media di 2.480.000 spettatori pari al 16.2% di share. Decisamente meglio invece, in fascia mattutina, la diretta del Tg1 diretto da Gian Marco Ciocci sulla Parata Militare per la Festa della Repubblica che, su Rai1, ha totalizzato una media di 3.253.000 spettatori pari al 44.1% di share. Su Canale5 Un nuovo inizio raccoglie invece una media di 2.052.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (558.000 – 3%), Formidabile Discoring Forever diverte 662.000 spettatori pari al 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bene la Parata al mattino, tiepido lo speciale serale sugli 80 anni della Repubblica

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