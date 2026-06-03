Ascolti tv su Rai1 lo speciale sugli 80 anni della Repubblica vince prime time con il 16.2% di share

(Adnkronos) – E' Rai1 con '80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 giugno 2026. Lo speciale ha tenuto davanti allo schermo 2.480.000 spettatori, facendo registrare il 16.2% di share. Canale5, con 'Un Nuovo Inizio', ha ottenuto un ascolto medio di 2.052.000. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sal Da Vinci canta su Rai1 e su Canale 5 nello stesso momento: il paradosso tv

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Quale serie tv ha avuto un finale così brutto/assurdo che Ve lo ricordate ancora oggi? reddit