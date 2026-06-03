Bellaria canta con Ruggeri | in 5mila al porto

Lunedì sera circa 5.000 persone si sono radunate al porto di Bellaria Igea Marina per il concerto di Enrico Ruggeri. L’evento ha concluso un fine settimana ricco di iniziative dedicate a musica, tradizione, sport e promozione turistica nella località. La partecipazione ha evidenziato il successo della manifestazione e l’interesse del pubblico verso gli eventi organizzati nella zona. La serata si è svolta in Piazzale Capitaneria di Porto, attirando un vasto pubblico locale e turisti.

Cinquemila persone davanti al palco per Enrico Ruggeri. È il numero che racconta la serata di lunedì in Piazzale Capitaneria di Porto e, insieme, il segnale più evidente di un weekend che ha messo Bellaria Igea Marina al centro tra musica, tradizione, sport e promozione turistica.Il cantautore milanese, alla sua prima volta in città, alla vigilia aveva detto che a Bellaria si sarebbe sentito "a casa". Il pubblico gli ha risposto riempiendo la piazza e accompagnando i brani più conosciuti della sua carriera, da Mistero a Il mare d’inverno, insieme alle canzoni dell’ultimo album, La Caverna di Platone. Sul palco, con lui, l’orchestra diretta dal maestro Dino Gnassi, in un concerto gratuito che ha unito il repertorio rock alla forza degli arrangiamenti sinfonici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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