A Codogno, la Notte Bianca si avvicina e il protagonista principale sarà Enrico Ruggeri, che si esibirà durante l’evento previsto per sabato 4 luglio. La manifestazione si svolgerà nella cittadina il prossimo luglio e vedrà la partecipazione del noto cantautore italiano. La scelta di Ruggeri come ospite speciale è stata annunciata ufficialmente dalla manifestazione, che si svolgerà nel centro della città.

Codogno, 22 aprile 2026 – Sarà Enrico Ruggeri il nome di punta della Notte Bianca di Codogno, in programma per sabato 4 luglio prossimo. L’indiscrezione, ormai vicina all'ufficialità, vede il cantautore milanese protagonista del concerto clou in Piazza Cairoli. Nonostante il Municipio non abbia ancora rilasciato la nota ufficiale, l’accordo con l'organizzazione è ai dettagli conclusivi e la data è confermata. L'evento si inserisce nel più ampio cartellone di "E.state in Città '26", il calendario di iniziative promosso dal Comune che si svilupperà da maggio a settembre. Il cartellone. La Notte Bianca rappresenta l’appuntamento centrale della stagione, con l’esibizione di Ruggeri che farà da traino alla serata tra musica, shopping notturno e iniziative nelle vie del centro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, l’ospite speciale della Notte Bianca non è più un Mistero: canta Enrico Ruggeri

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