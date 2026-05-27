L' estate di Bellaria con Enrico Ruggeri Frecce Tricolori ma anche Onde di Vino ed eventi family

Al via l’estate di Bellaria Igea Marina con tanti eventi, tra appuntamenti tradizionali e nuove proposte. Il primo in calendario sarà la festa dei balli e musiche della tradizione popolare emiliano romagnola con la 34esima edizione della “Borgata che Danza” dal 30 maggio al 2 giugno presso il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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"Un'enciclopedia di eventi": Bellaria Igea Marina presenta l'estate 2026Martedì alle 20 si terrà l'incontro di presentazione del palinsesto eventi-estate 2026 a Bellaria Igea Marina.

Temi più discussi: Borgata che danza ed Enrico Ruggeri in Orchestra, si accende l'estate di Bellaria-Igea Marina; Ruggeri porta l’orchestra sul mare: Una massa sonora che dà forza; Estate in anticipo sul lungomare: Weekend da trentamila presenze; Uniti contro la fibromialgia – 10 anni di CFU Italia.

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Ruggeri porta l’orchestra sul mare: Una massa sonora che dà forzaA Bellaria porterò le mie canzoni, ma con un respiro più grande: quello dell’orchestra. Enrico Ruggeri arriva lunedì alle 21.30 in piazzale Capitaneria di porto con la sua band e l’orchestra diretta ... ilrestodelcarlino.it

Bellaria Igea Marina: presentato il programma dell’estate 2026 tra eventi, cultura e grandi spettacoliDal Teatro Apollo il lancio della stagione estiva: un calendario diffuso tra musica, sport, animazione e nuove rassegne per tutte le età ... altarimini.it