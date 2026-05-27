L' estate di Bellaria con Enrico Ruggeri Frecce Tricolori ma anche Onde di Vino ed eventi family

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al via l’estate di Bellaria Igea Marina con tanti eventi, tra appuntamenti tradizionali e nuove proposte. Il primo in calendario sarà la festa dei balli e musiche della tradizione popolare emiliano romagnola con la 34esima edizione della “Borgata che Danza” dal 30 maggio al 2 giugno presso il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: Borgata che danza ed Enrico Ruggeri in Orchestra, si accende l'estate di Bellaria-Igea Marina; Ruggeri porta l’orchestra sul mare: Una massa sonora che dà forza; Estate in anticipo sul lungomare: Weekend da trentamila presenze; Uniti contro la fibromialgia – 10 anni di CFU Italia.

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