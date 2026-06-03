Belén Rodriguez torna a casa e sui social | il supporto di Stefano e Antonino

Belén Rodriguez è tornata a casa dopo un ricovero di emergenza al Policlinico di Milano. Sui social ha condiviso il ritorno, mostrando il supporto di Stefano e Antonino, che l'hanno accompagnata. La showgirl aveva accusato problemi di salute che avevano richiesto un intervento ospedaliero. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute attuali è stato comunicato. La sua ripresa è stata accompagnata da messaggi di affetto e sostegno da parte dei follower.

Belén Rodriguez è recentemente tornata nel suo appartamento dopo un ricovero di emergenza al Policlinico di Milano. La situazione si è resa necessaria dopo che la conduttrice ha avvertito un malore mentre si trovava a casa, allertando i soccorsi con un grido di aiuto. Fortunatamente, ora è circondata dall’affetto di persone a lei care, soprattutto i papà dei suoi figli Santiago e Luna Mari. Come sta Belen Rodriguez: il verbale elaborato dai vigili del fuoco Il sostegno di Patrizia Griffini a Belen Rodriguez. Accanto a Belén in questo momento delicato c’è l’amica di lunga data Patrizia Griffini, conosciuta anche come la “Petineuse” per la sua partecipazione al Grande Fratello 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Belen Rodriguez torna a casa e rompe il silenzio sui social

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