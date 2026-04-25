Da settimane, il volto di Santiago non compare più nei profili social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La presenza del bambino, che in passato era spesso mostrato online, è stata cancellata o nascosta. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta. La sparizione delle immagini ha suscitato curiosità tra i follower e i media, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni dai genitori.

C’è un volto che, per anni, è stato condiviso sui profili social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quello del piccolo Santiago, oggi tredicenne, da sempre al centro dell’affetto pubblico dei due genitori. Ma qualcosa, negli ultimi tempi, è cambiato. A spiegarlo è stata zia Cecilia Rodriguez: ospite nel podcast di Giulia Salemi, ha raccontato il vero motivo per cui il primogenito di casa De Martino ha scelto di sparire dai di mamma, papà e parenti vari. La rivelazione di Cecilia Rodriguez su Santiago De Martino. A svelare il retroscena è stata Cecilia Rodriguez, ospite del podcast Non lo faccio x moda condotto da Giulia Salemi. Parlando del rapporto con il nipote, ha confessato di aver dovuto rivedere completamente le sue abitudini social.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez e Stefano De Martino, perché Santiago non appare più sui social

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