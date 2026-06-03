Belen Rodriguez è ricoverata in ospedale, mentre Stefano De Martino è accanto a lei. La showgirl ha recentemente attirato l’attenzione con una vicenda che ha suscitato preoccupazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di salute, ma si sa che De Martino è presente per sostenere la compagna. La notizia si è diffusa dopo che Belen è stata vista in ospedale, suscitando interesse tra i media e il pubblico.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha fatto preoccupare tutti, si è infatti resa protagonista di una vicenda che non è certo passata inosservata. Cosa le è successo? È finita in ospedale dopo l'intervento dei soccorritori nella sua abitazione. Stando a quanto è emerso sono stati i vicini di casa ad allarmarli dopo aver sentito le sue richieste di aiuto. Quando il personale del 118 sono arrivati sul posto la showgirl argentina era chiusa in bagno e non apriva, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Quando ha aperto la porta la Rodriguez era in stato confusionale, anche Stefano De Martino si è precipitato da lei quando è stato avvisato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez in ospedale, Stefano De Martino non la lascia sola: “Vuole salvarla”

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Belen Rodriguez dimessa dal Policlinico, Stefano De Martino non la lascia sola

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