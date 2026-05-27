Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale di Milano, dove era stata ricoverata a causa di un momento di fragilità. La showgirl argentina aveva avuto bisogno di assistenza medica nelle ultime ore. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e familiari, incluso il compagno, che ha espresso vicinanza. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del ricovero o sulle condizioni di salute di Rodriguez.

Belen Rodriguez non sta vivendo un periodo facile. Nelle scorse ore, la showgirl argentina è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo essere rimasta vittima di un momento di grande fragilità. Secondo quando riportato dall'Ansa, Alcuni vicini hanno sentito la donna urlare e parlare in modo confusionario, tanto da chiamare le forze dell'ordine ed i soccorsi che l'hanno portata in una struttura per dei controlli. Un ricovero fortunatamente breve per la donna, che ha potuto tornare a casa in serata. A distanza di ore, ecco che Fanpage ha svelato la reazione di Stefano De Martino in seguito ai problemi sorti con l'ex moglie. Secondo quando riportato dal noto portale, il conduttore avrebbe lasciato immediatamente le registrazioni di Affari Tuoi a Roma per correre a Milano per sincerarsi delle condizioni di Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: la reazione di Stefano De Martino

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Belen Rodriguez esce dallospedale dopo il malore: ecco come sta adesso

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#BELENRODRIGUEZ È STATA DIMESSA DALL’OSPEDALE E STA IN BUONE CONDIZIONI L’ho appena letto. Facciamo in modo di rendere questa notizia - non dovrebbe esserlo, ma qua stiamo - MOLTO più virale della caciara che s’è fatta sta x.com

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