Belen il retroscena economico dietro il no di Mediaset Poi la verità sulla prima chiamata dopo il ritorno a Milano dalla zona protetta

Dopo giorni complicati, con il ricovero in ospedale e voci sul rifiuto di condurre un programma televisivo, emergono nuovi dettagli su Belen Rodriguez. Si scopre che Mediaset ha deciso di non proporre un'offerta economica per il suo ritorno in tv. Inoltre, si parla di una prima telefonata tra l’attrice e un collaboratore, avvenuta dopo il suo rientro a Milano dalla zona protetta.

Dopo giorni particolarmente delicati, segnati dal ricovero in ospedale e dalle indiscrezioni relative al mancato approdo alla conduzione dell'Isola dei Famosi, emergono nuovi dettagli sul momento che starebbe attraversando Belen Rodriguez. A riportarli è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. 🔗 Leggi su Today.it

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