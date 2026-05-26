Belen Rodriguez dopo il ricovero è in una zona protetta E spunta il retroscena sul pesante no di Mediaset

La conduttrice è stata dimessa da un ospedale di Milano dopo un ricovero avvenuto a seguito di un allarme da parte di alcuni vicini di casa. Attualmente si trova in una zona protetta. Circolano voci riguardo a un rifiuto di Mediaset di coinvolgerla in nuovi progetti televisivi, ma non ci sono conferme ufficiali. La natura dell’episodio che ha portato al ricovero non è stata resa pubblica.

In queste ore l’attenzione mediatica è tutta su Belén Rodríguez. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma secondo gli ultimi aggiornamenti la conduttrice sarebbe stata dimessa dal policlinico di Milano dove era stata ricoverata dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa. “La paziente è in. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen Rodriguez ricoverata d'urgenza a Milano

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“Una decisione costretta”. Belen Rodriguez, le indiscrezioni dopo il ricoveroNegli ultimi giorni, il nome di Belen Rodriguez è stato al centro dell’attenzione a causa di un ricovero.

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Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Paura a Milano per Belen Rodriguez, soccorsa in casa dopo un malore a Brera.

Momenti di tensione per Belen Rodriguez a Milano: soccorsa in casa dopo urla dai vicini e ricoverata, la polizia è intervenuta. x.com

Il lato B di Belen Rodriguez infiamma i social reddit

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