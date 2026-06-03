Beertrek | trekking e birra in Val Graziosa - Calci

Notizia in breve

Un gruppo di escursionisti ha percorso un sentiero nella Val Graziosa, vicino a Calci, e ha consumato birra in alcune tappe lungo il percorso. La camminata si è svolta senza incidenti. Nessuna persona è rimasta ferita o ha avuto problemi con le forze dell’ordine. La zona, nota per il suo paesaggio naturale e le frazioni, è stata teatro dell’attività, che ha attirato diversi partecipanti.