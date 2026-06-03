Beertrek | trekking e birra in Val Graziosa - Calci
Un gruppo di escursionisti ha percorso un sentiero nella Val Graziosa, vicino a Calci, e ha consumato birra in alcune tappe lungo il percorso. La camminata si è svolta senza incidenti. Nessuna persona è rimasta ferita o ha avuto problemi con le forze dell’ordine. La zona, nota per il suo paesaggio naturale e le frazioni, è stata teatro dell’attività, che ha attirato diversi partecipanti.
La Val Graziosa e l’abitato di Calci, comprendendo tutte le sue frazioni ed estensioni, rappresentano un ambiente urbano e naturalistico di particolare unicità. Questa unicità si manifesta sia nella difficoltà di trovare altrove caratteristiche simili di bellezza e potenzialità turistiche, sia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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