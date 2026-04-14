Beertrek - Trekking e birra in Val Graziosa

Un itinerario tra natura e tradizione si svolge nella Val Graziosa e nell’area di Calci, un territorio che combina ambienti naturali e zone abitate con frazioni e estensioni. La proposta prevede un percorso di trekking accompagnato dalla possibilità di degustare birra locale, offrendo un’esperienza che unisce cammino e scoperta di prodotti artigianali. La zona si distingue per la presenza di ambienti sia naturali sia abitati, con caratteristiche che la rendono unica nel suo genere.