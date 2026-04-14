Beertrek - Trekking e birra in Val Graziosa
Un itinerario tra natura e tradizione si svolge nella Val Graziosa e nell’area di Calci, un territorio che combina ambienti naturali e zone abitate con frazioni e estensioni. La proposta prevede un percorso di trekking accompagnato dalla possibilità di degustare birra locale, offrendo un’esperienza che unisce cammino e scoperta di prodotti artigianali. La zona si distingue per la presenza di ambienti sia naturali sia abitati, con caratteristiche che la rendono unica nel suo genere.
La Val Graziosa e l’abitato di Calci, comprendendo tutte le sue frazioni ed estensioni, rappresentano un ambiente urbano e naturalistico di particolare unicità. Questa unicità si manifesta sia nella difficoltà di trovare altrove caratteristiche simili di bellezza e potenzialità turistiche, sia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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