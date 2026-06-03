Beckham avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

David Beckham riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia si terrà a Los Angeles, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata. Beckham è noto sia per la carriera nel calcio che per le sue apparizioni pubbliche nel mondo dello spettacolo. La stella rappresenta il riconoscimento ufficiale della sua presenza nel panorama culturale statunitense. La decisione di assegnare questa onorificenza è stata annunciata recentemente.

Il mondo del calcio e quello dello spettacolo si incontrano, come è successo più volte nella carriera di David Beckham. Ora anche lui, infatti, avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Lo ha annunciato la Camera di Commercio di Hollywood aggiungendo che la cerimonia si svolgerà il 12 giugno alle 10.00 (ora del Pacifico) al 6819 di Hollywood Boulevard. Quella di Beckham sarà la 2.849esima stella sulla celebre via di Los Angeles. La leggenda del calcio Beckham riceverà la sua stella nella categoria Sport e Intrattenimento. Insieme alla presentatrice Ellen K, saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham. “La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di dare il benvenuto a David Beckham sulla Hollywood Walk of Fame”, ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Walk of Fame, in un comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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