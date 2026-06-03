Beccato a rubare gasolio nel cantiere del Metrobus arrestato

Martedì pomeriggio, un uomo è stato arrestato nel cantiere del Metrobus a Perugia mentre cercava di rubare gasolio da alcuni mezzi. L’episodio è avvenuto nei pressi di Ponte della Pietra.

Furto di gasolio nel cantiere del Metrobus a Perugia. Martedì pomeriggio, 2 giugno, un uomo è stato sorpreso nell'intento di rubare gasolio da alcuni mezzi presenti nel cantiere del Brt nei pressi di Ponte della Pietra.Come riportato da alcuni media locali l'uomo è stato sorpreso dai carabinieri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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