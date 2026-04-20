Nella notte di domenica 19 aprile 2026, a Santadi, un uomo di 44 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare gasolio da un generatore elettrico. La polizia lo ha sorpreso sul fatto e, secondo quanto riferito, l’uomo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento sul posto.

Un uomo di 44 anni, residente a Santadi e già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato arrestato nella notte di domenica 19 aprile 2026 dopo essere stato colto mentre sottratteva carburante da un generatore elettrico. L’azione si è svolta in una zona rurale della località Is Toneddus, dove l’individuo, attualmente disoccupato, veniva impegnato nell’estrazione di gasolio dal serbatoio di un’azienda agricola. Il controllo notturno tra Santadi e Narcao. La pattuglia dei carabinieri di Santadi stava effettuando un normale monitoraggio del territorio quando il segnale luminoso di una torcia ha attirato l’attenzione dei militari. La luce, proveniente da un’area aziendale isolata nella zona di Is Toneddus, ha rivelato la presenza dell’uomo intento a prelevare il combustibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di arresto a Santadi: beccato a rubare gasolio da un generatore

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