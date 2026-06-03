Beautiful streaming replica puntata 3 giugno 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, una nuova puntata di Beautiful è stata trasmessa in streaming. Nella scena, Steffy, tenuta prigioniera di Luna, cerca di salvarsi mentre emergono verità nascoste. Le accuse tra i personaggi si intrecciano, creando tensione e mettendo in discussione alcuni rapporti già fragili. La situazione si fa sempre più complicata, con tutti i protagonisti sull’orlo di una crisi.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 3 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, prigioniera di Luna, Steffy lotta per salvarsi mentre verità oscure emergono e accuse incrociate incrinano legami già fragili, portando tutti sull’orlo del baratro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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