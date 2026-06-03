Beautiful anticipazioni | chi salva Steffy dopo il rapimento? Quando viene smascherata Luna

Nelle nuove puntate di Beautiful su Canale 5 è iniziata una delle storyline più drammatiche degli ultimi anni. Al centro di questa trama troviamo Steffy, vittima di un terribile rapimento orchestrato da Luna, ormai sempre più fuori controllo. Ma chi riesce a salvare Steffy? E soprattutto, chi smascha definitivamente Luna davanti a tutti? Vediamo insieme cosa dicono le anticipazioni americane. Luna rapisce Steffy dopo una scoperta sconvolgente. Tutto ha inizio quando Steffy assiste a una scena compromettente tra Luna e Bill Spencer. La figlia di Ridge comprende che la giovane sta nascondendo qualcosa di molto importante e decide di approfondire la situazione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco Chi Uccide Luna!

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